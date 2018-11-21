«Хочу, чтобы его увидели в Киеве»: в соцсетях показали счет за отопление в ДНР

Донецк, 21 ноября. Пользователи в соцсетях показали счет за отопление в ДНР, в республике платят в 10 раз меньше чем жители Киева.

Фотографией счета за отопление квартиры площадью в 69,7 квадратных метров в Донецкой народной республике поделился пользователь Дмитрий Стешин. Судя по квитанции, за отопление одного квадратного метра жилплощади владелец квартиры заплатил 7 рублей 90 копеек. Общая сумма составила 551 рубль.

Счет за отопление в ДНР, хочу чтобы его увидели в Киеве. pic.twitter.com/WoDF2lf9vr — Дмитрий Стешин (@D_Steshin) November 20, 2018

«Счет за отопление в ДНР, хочу, чтобы его увидели в Киеве», — написал Стешин.

СМИ отмечают, что счета за отопление, которые получают жители народной республики в 10 раз меньше, чем в Киеве. В столице Украины за отопление одного квадратного метра жилплощади горожане платят в 31,52 гривны (75 рублей 65 копеек), сообщает телеканал «Царь Град».

Напомним, несколько лет назад правительство Украины обязалось повысить до общерыночных цены на газ. Такое требование выдвинул Международный валютный фонд (МВФ), который настаивает на проведении реформ и принятии сбалансированного бюджета в стране в обмен на предоставление кредита.

В ближайшие пять лет Украине предстоит отдать почти 33 миллиарда долларов по долговым обязательствам. Страна находится на грани дефолта, спасти от которого Киев может только очередной транш от МВФ. Поэтому глава украинского правительства Владимир Гройсман согласовал повышение цен на газ для населения на 23% в текущем году. За два года топливо должно подорожать на 60%.

Высокие цены на газ приводят к образованию задолженности, из-за чего проблемы с входом в отопительный сезон возникают у целых городов. Ранее Газета.ru сообщила, что жители улицы Зоологической в Киеве перекрыли дорогу из-за проблем с отоплением. Горожане утверждают, что тепло в их домах отсутствует с 24 октября и обещают выходить на протесты каждый день.