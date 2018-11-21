Названы страны мира с самым высоким риском гибели от природных катаклизмов

Москва, 21 ноября. Эксперты из Германии составили мировой рейтинг стран, в которых больше всего шансов погибнуть в результате землетрясений, ураганов или цунами.

Тихоокеанские острова Вануату и Тонга возглавили список стран, где наиболее высок риск погибнуть в результате природных катаклизмов — об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Ученые Рурского университета (Германия) провели исследование, изучив статистику 171 страны мира по природным катастрофам а также готовности местных властей к ликвидации последствий разгула стихии.

Помимо Вануату и Тонга, в «топ-3» вошли Филиппины. Отправляясь в одну из этих стран, будьте готовы к землетрясениям, цунами и ураганам. На Филиппинах к этому списку добавляется высокий риск извержений вулканов и оползней.

Наиболее безопасными с природной точки зрения признаны Катар, Мальта и Саудовская Аравия. Россия отнесена к категории стран с низким уровнем опасности природных катастроф.

«Риск распределен неравномерно, он приходится, прежде всего, на островные государства и страны с низким или средним уровнем дохода в Океании, Азии и Центральной Америке», — отметили ученые.

При этом решающим фактором, позволяющим спокойно посещать даже самую опасную страну, по мнению исследователей, является развитая инфраструктура, которая способна обеспечить максимально быструю эвакуацию большого количества людей.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что составлен рейтинг стран с самой высокой ожидаемостью продолжительности жизни — его возглавила Испания, где средняя продолжительность жизни к 2040 году достигнет 85,8 лет.