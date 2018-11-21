Рабство и унижение: украинцы оценили «перспективы» работы в Польше

Москва, 21 ноября. Многие приехавшие на заработки в Польшу украинцы попадают в кабальные условия: их лишают паспортов, заставляя работать по 12 часов ежедневно. Многие из них согласны терпеть унижения, лишь бы заработать деньги.

Как рассказал журналистам глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько, в основном украинские граждане жалуются на невыплату им зарплаты со стороны польских работодателей. Часто бывает так, что на Украину работники возвращаются ни с чем: как правило, работодатель тянет с оплатой и впоследствии скрывается.

Часто в Польше украинцев буквально держат в заложниках, поскольку у них забираются паспорта. Только в 2018 году было зафиксировано три подобных случая с украинскими гражданами в Польше. В числе пострадавших — таксист, неофициально устроившийся на работу в Польше. После того, как мужчина решил вернуться на родину, работодатель отобрал у него паспорт, заявив, что тот задолжал ему 14 тысяч гривен за бензин и аренду авто. Так он заставил украинца отрабатывать, фактически взяв в рабство.

Похожий случай произошел в Поморском воеводстве, где поляк нанимал для работы на стройках украинцев. Договора с ними либо не подписывали, либо составляли на польском языке. Паспорта у украинских строителей также забирались. Если говорить о заработках, то здесь ситуация складывается не самым лучшим образом. Часто строителям выдавали незначительную часть от обещанной зарплаты, либо не платили вообще. В случае возмущения работников били и запугивали.

«Украинцы спрашивают у хозяина-поляка, когда он вернет им заработанные деньги, — рассказал Махинько. — На что он отвечает, мол, идите работать, бандеровцы».

«Некоторые хотели уволиться, тогда им сказали, что с них должны вычесть 600 злотых за это, — пожаловался строитель Андрей Заровный из Полтавской области. — Пригрозили полицией, мол, всех депортируют, и больше в Европу не въедете».

По словам многих приехавших на заработки в Польшу украинцев, поляки, как правило, не считают их за людей. Таковы нынешние «перспективы» работы в Польше, сообщает издание «Русская Весна».