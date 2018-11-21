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Черчесов дал оценку игре сборной России по итогам года

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Черчесов дал оценку игре сборной России по итогам года

Москва, 21 ноября. Тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов заявил, что команда в нынешнем году продемонстрировала «хороший уровень».

По оценке главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, команда достойно проявила себя в этом году, на хорошем уровне отыграв матчи чемпионата мира и Лиги наций.

«Все игры провели на достаточно хорошем уровне. С большими командами, как с немцами, или с хорошей домашней командой — Швецией, играть сложно. Мы не располагали большим количеством игроков. У шведов почти все были в строю, нам же многих не хватало», — приводит слова Черчесова «RT».

Напомним, накануне в гостевом матче со Швецией россияне проиграли со счетом 2:0, лишившись первого места в группе 2 дивизиона B Лиги наций.

Летом нынешнего года сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира по футболу, проиграв сборной Хорватии, которая стала позднее победителем мундиаля.

Автор: Виталий Рыжков
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