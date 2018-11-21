Неизвестные обстреляли автомобиль местного депутата от «Батькивщины» в центре Одессы

Киев, 21 ноября. В Одессе неизвестные обстреляли автомобиль депутата Одесского облсовета от партии «Батькивщины», председателя фракции Сергея Петровского, в результате нападения никто не пострадал. Об этом во вторник вечером сообщил сайт партии.

«Инцидент произошел сегодня ночью на улице Кузнечной в центре города. Неизвестные выстрелили в стекло со стороны водительского сиденья, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По мнению Петровского, нападение связано с его политической деятельностью, так как накануне президентских выборов власти «любыми методами» пытаются давить на «Батькивщину».

Ранее лидер партии Юлия Тимошенко обвинила президента страны Петра Порошенко в организации масштабных «репрессий и террора» против нее и ее сторонников через силовые структуры Украины.