Саратовский депутат Бондаренко заявил, что после голодовки «первым делом съест пирожное»

Саратов, 21 ноября. Депутат Заксобрания Саратовской области Николай Бондаренко завершает последнюю неделю эксперимента по «выживанию» на 3,5 тысячи рублей в месяц.

«Голодающий» депутат Николай Бондаренко в последнюю неделю своего эксперимента потратил на закупку продуктов питания 875 рублей — об этом сообщает «Комсомольская правда». На эту сумму Бондаренко купил уже привычный для себя набор, в который входят овощи, яйца, курица, молоко, макароны и греча. На этот раз депутат решил себя «побаловать» и добавил к списку кочан капусты.

«Те порции, которые я могу себе позволить, их для взрослого человека явно недостаточно. Хочется просто наесться, почувствовать себя сытым. А не только заглушить голод. Когда все закончится, съем пирожное», — комментирует ход эксперимента Бондаренко.

Как отмечает депутат, самый большой удар «голодовка» нанесла по его работоспособности — усталость и раздражительность, по его словам, «очень мешают работе».

Напомним, Николай Бондаренко решил в течение месяца питаться на 3,5 тысячи рублей после заявления экс-министра занятости Саратовской области Натальи Соколовой. Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей в месяц вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», а также отметила, что «макарошки всегда стоят одинаково». Высказывание Соколовой раскритиковали ряд чиновников и депутатов, после чего ее отправили в отставку.

Как сообщает «Газета.ру», депутат, пытающийся выжить на «прожиточный минимум», похудел за время эксперимента на шесть килограммов.