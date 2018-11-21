Постпредство России прокомментировало предложение отменить право вето в СБ ООН

Нью-Йорк, 21 ноября. Для России не приемлемы идеи, ведущие к ущемлению прерогатив постоянных членов Совбеза ООН, в том числе института вето. Об этом в ходе обсуждения на Генассамблее Организации Объединенных Наций заявил представитель российского постпредства Алексей Богуславский.

«Следует помнить: данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений. Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от ассоциирования с сомнительными авантюрами», — заявил дипломат.

Богуславский также сообщил, что Россия отмечает необходимость придания Совету Безопасности более представительного характера за счет развивающихся государств Азии, Африки и Латинской Америки. По словам дипломата, Москва «готова рассмотреть любой разумный вариант расширения состава» Совбеза, в том числе основанное на компромиссе промежуточное решение, если оно получит широкое согласие в ООН. Но это не должно сказываться на способности Совета оперативно и эффективно реагировать на возникающие вызовы.

Оптимальный численный состав СБ ООН представитель постпредства России оценил в «чуть более двадцати» членов.