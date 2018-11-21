В «Шереметьево» восемь рейсов были задержаны после смерти человека на взлетной полосе

Москва, 21 ноября. Взлетно-посадочную полосу «Шереметьево» временно закрыли — здесь в результате столкновения с самолетом погиб человек.

В московском аэропорту «Шереметьево» произошел инцидент, в результате которого были отложены восемь рейсов. Как сообщает ТАСС, самолет, выполняющий рейс по маршруту Москва-Афины при рулежке сбил человека, который в результате погиб. Взлетно-посадочную полосу закрыли.

После этого на несколько часов были отложены рейсы из «Шереметьево» в Нижний Новгород, Воронеж, Минск, Сыктывкар, Таллин, Челябинск, Ригу и Ставрополь. Как отмечают в пресс-службе компании «Аэрофлот», пассажиры, чьи рейсы были задержаны, обеспечены всем необходимым.

В настоящее время все ограничения в аэропорту сняты, рейсы выполняются по расписанию.

«Газета.ру» пишет, что погибший на взлетно-посадочной полосе мужчина оказался гражданином Армении, ранее депортированным из Испании. Из Мадрида на родину он летел с пересадкой в Москве. Во время полета пассажир устроил дебош на борту, и после приземления его сняли с рейса. Дальнейшая судьба погибшего была неизвестна, границу с Россией мужчина не пересекал. Детали происшествия в настоящее время устанавливают сотрудники Следственного комитета.