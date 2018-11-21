В США освободят обвиняемую в похищении детей россиянку

Вашингтон, 21 ноября. Россиянка Богдана Осипова выйдет из-под стражи, когда ее дети вернутся из РФ в США.

Гражданка РФ Богдана Осипова будет освобождена в том случае, если ее дети, которые в данный момент находятся в России и в похищении которых обвиняется женщина, вернутся в Канзас — об этом сообщил адвокат подсудимой Алексей Тарасов.

Как заявил защитник, в суде приняли решение выпустить Осипову из-под стражи в тот момент, когда стороны уведомят представителей власти о прибытии детей в США. Следующее судебное заседание по этому делу перенесено на пятое марта будущего года.

Параллельно в России, также в судебном порядке, решается вопрос о снятии запрета на поездки для детей Богданы Осиповой, сообщают РИА Новости.

«Надеемся, что российский суд примет решение в течение нескольких недель. Слушания там запланированы на 3 декабря. Надеемся, что суд снимет запрет на поездки и дети смогут поехать в США», — отметил Тарасов.

Напомним, гражданке РФ и США Богдане Осиповой грозит до 83 лет лишения свободы и штраф в размере более миллиона долларов по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве. По версии следствия, обвиняемая в 2014 году вернулась из США в Россию, где суд разрешил ей оставить в РФ двух детей, рожденных в браке с американцем.

Года назад Осипова вернулась в Соединенные Штаты, где была задержана. Согласно решению американского суда, ее дети должны были остаться с отцом.

Как сообщала ранее «Газета.ру», Богдана Осипова какое-то время содержалась в тюремной психиатрической больнице, поскольку ее состояние требовало медицинского обследования. Специалисты пришли к выводу о ее вменяемости и дали разрешение предстать перед судом.