Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google потеряли более триллиона долларов

Лондон, 21 ноября. Примерно одного триллиона долларов лишились пять крупнейших IT-компаний, неофициально объединяемых в группу FAANG после очередного падения фондового рынка. Акции Facebook, Apple, Amazon, Netflix и компании Alphabet («дочкой» которой является Google) упали более чем на 20%. Это худший результат со времен «пузыря доткомов» в начале нулевых годов.

В последние месяцы многие эксперты указывали на тот факт, что рост стоимости акций многих IT-компаний ничем не обусловлен, а рынок – серьезно перегрет. По мнению аналитиков, эпоха революций в сфере производства смартфонов завершилась, поэтому реального потенциала для роста акции эти компаний не имеют.

Предполагается, что отправной точкой для падения стало растущее недоверие к компаниям, связанным с социальными сетями, рост страха введения дополнительных регуляций, а также плохие прогнозы в отношении дальнейших продаж. Все это привело к падению акций в последние недели.

Кроме того, падение происходит на фоне ширящегося сброса других акций вследствие перспективы повышения процентной ставки, беспокойства из-за отношений США и Китай, а также прогнозов о снижении темпов роста экономики в 2019 году. Индекс Dow Jones и S&P 500 в этом году серьезно упали, однако акции хайтек-фирм упали еще сильнее. Инвесторы с большей опаской вкладывают деньги в компании, зарабатывающие на производстве ПО или работе в Сети.

«Люди продают акции фирм, которые значительно выросли в последнее время. Почти все они – IT-компании. Производство ПО всегда показывало самый предсказуемый рост, а теперь все боятся, что темпы рост серьезно замедлятся. Люди вглядываются в 2019 год и говорят, что перспективы роста этих фирм были сильно преувеличены», ― заявил Дэвид Олдер, сотрудник компании по управлению фондами Carmignac.

Падение доходов наблюдается во всех сферах крупных IT-компаний, пишет британская газета The Telegraph. Например, Amazon уже предупредил, что продажи на это Рождество – самый прибыльный период, будут ниже, чем это ожидалось ранее. Apple, Facebook и Amazon уже потеряли 250 миллиардов долларов; общая сумма убытков пяти компаний-гигантов составила около одного триллиона долларов и не исключено, что эта цифра станет больше.