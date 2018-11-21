У Солнца нашелся «близнец» на другом конце Галактики

Москва, 21 ноября. Международная команда астрономов обнаружила звезду с такими же характеристиками, как у Солнца — далее последует поиск «близнеца» Земли.

Использование новой методики позволило астрономам во главе с Варданом Адибекянов из португальского Института астрофизики и космических наук обнаружить звезду, аналогичную по своим характеристикам Солнцу — результаты их работы опубликованы в научном журнале Astronomy&Astrophysics.

Исследователи исходили из предположения о том, что большинство звезд рождаются парами из одной туманности, и применили в своих поисках новейшие методы и данные, полученные при помощи телескопа Galia. «Близнец» Солнца нашелся на расстоянии в 184 световых года от Земли. Желтый карлик обладает примерно такой же температурой поверхности, аналогичным химическим составом, но в размерах немногим больше нашего светила. «Дата рождения» обеих звезд также примерно одинаковая — они появились около 4,5 млрд лет назад. Открытие позволит астрономам лучше узнать ближайшую к нашей планете звезду.

«Поскольку информации о прошлом Солнца очень мало, изучение этих звезд поможет понять, где и в каких условиях оно было сформировано», — отметил Вадикян.

Ученые не исключают, что рядом с вновь открытым «близнецом» Солнца может найтись и «близнец» Земли и в ближайшее время собираются заняться поисками такой планеты.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что американский космический зонд Parker приблизился к Солнцу на рекордно малое расстояние.