Сделка между Россией и Турцией по продаже С-400 не может быть отменена ― Чавушоглу

Анкара, 21 ноября. Покупка Турцией российских комплексов ПВО С-400 является «уже заключенной сделкой», которая не может быть отменена. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам турецкого министра, Анкаре необходимы дальнейшие закупки вооружения для обороны страны, которые, теоретически, могут быть совершены у США.

«Данная сделка уже является заключенной. Я не могу ее отменить. Однако нам нужно больше [вооружения], и мы предпочитаем покупать его у наших союзников», ― заявил Чавушоглу в ходе встречи со своим американским коллегой Майком Помпео.

Западные СМИ отмечают, что российские С-400 несовместимы с вооружениями НАТО, которые использует Турция. По мнению западной прессы, это вызывает серьезную обеспокоенность у правительства США и руководства НАТО, и без того встревоженных присутствием России на Ближнем Востоке.

Ранее Турция заявляла о своей готовности приобрести российские комплексы, даже если США введут против Анкары санкции.