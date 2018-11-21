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В Apple рассказали, почему iPad можно считать компьютером

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В Apple рассказали, почему iPad можно считать компьютером

Москва, 21 ноября. Компания Apple выпустила ролик, в котором приводится пять причин, позволяющих сравнить новый iPad Pro с персональным компьютером.

Короткий видеоролик от Apple рассказывает о потенциальных возможностях новинки iPad Pro, делающих этот гаджет таким же мощным, как современные стационарные компьютеры.

Среди пяти причин, позволяющих сделать такой вывод, в Apple называют высокую производительность, сравнимую с потенциалом MacBook Pro 2018. Кроме того, отмечается универсальность планшета — его можно легко носить с собой и использовать в любое удобное время для рисования, фотографирования и выполнения других задач. Встроенный LTE-модуль позволяет всегда оставаться онлайн, а управлять новым iPad можно при помощи жестов. Пятая причина, по мнению представителей компании, заключается в том, что к планшету прилагается специальный стилус с магнитным креплением.

Напомним, новый iPad Pro был представлен в конце октября. Как отмечает «Газета.ру», стоимость самой производительной его версии начинается от 999 долларов.

Автор: Виталий Рыжков
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