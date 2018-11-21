«Их заставили гавкать американцы»: Монтян прокомментировала позицию Авакова по главе Интерпола

Москва, 21 ноября. Резкая реакция Украины на возможное назначение российского генерала МВД Александра Прокопчука главой Интерпола была спровоцирована американской стороной, предположила украинская адвокат Татьяна Монтян.

Выступая в эфире телеканала «Россия 1», Монтян раскритиковала позицию министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который выступил с протестом против возможного назначения россиянина Прокопчука главой Интерпола. По ее словам, гораздо выгоднее для Киева была бы тактика молчаливого одобрения.

Монтян объяснила, что сейчас большая часть запросов со стороны Украины в Интерпол обычно игнорируется, так как речь идет фактически о попытках преследования политических оппонентов Киева. Это негативно отражается на имидже украинских властей внутри страны, которые не могут внятно объяснить причину, по которой Интерпол отказывается сотрудничать с Киевом. По словам Монтян, если же во главе Интерпола будет стоять россиянин, то у Киева появится возможность объяснить отсутствие кооперации с международной полицией «происками Москвы».

«Но я считаю, что они не настолько тупы, чтобы сами этого не понимали. Думаю, что их заставили гавкать на эту тему американские друзья. Я уверена, что тут лихо закручен сюжет, и наших заставили тявкать именно американцы», ― резюмировала адвокат.

Напомним, что выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября. По мнению большинства аналитиков, больше всего шансов занять кресло ее руководителя у российского генерал-майора Александра Прокопчука, занимающего с 2016 года позицию вице-президента Интерпола. Руководство Украины уже пригрозило покинуть данную организацию, если Прокопчук будет избран на должность руководителя Интерпола. Однако, как ранее писало Федеральное агентство новостей, эксперты полагают, что угрозы Украины останутся лишь угрозами, так как выход Украины навредит в первую очередь ей самой.