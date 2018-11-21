Украина требует лишить членов Совбеза ООН права вето

ООН, 21 ноября. Представитель Украины заявил, что отмена права вето в Совете Безопасности ООН является «необходимостью» для его страны.

В своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН представитель Украины подчеркнул, что для его страны является приоритетом пересмотр членами всемирной организации роли права вето в работе Совбеза.

Как сообщает РИА Новости, он добавил, что были случаи, когда право вето использовалось членами Совбеза ООН «в нарушение их обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности».

«Таким образом, мы выступаем за отмену права вето и решительно поддерживаем все инициативы, направленные на ограничение применения права вето», — заявил представитель Украины.

В конце октября бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вовсе предложила реформировать ООН, поскольку всемирная организация «не прошла проверку Россией». По ее словам, «агрессия РФ против Украины» стала стресс-тестом для международных организаций, при этом, ООН и ОБСЕ испытания провалили.

«Газета.ру» ранее отмечала, что поддержка Украины в ООН слабеет. Так, Генассамблея в третий раз приняла резолюцию Киева по Крыму. Однако в этом году документ поддержало на три страны меньше, чем раньше.