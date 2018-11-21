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В ВОЗ сравнили детскую смертность в ДТП с масштабами эпидемии 

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В ВОЗ сравнили детскую смертность в ДТП с масштабами эпидемии 

Москва, 21 ноября. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сравнила число погибших в ДТП детей с эпидемией.

Ведущая радио «КП» в интервью с Вуйнович отметила, что ДТП являются наиболее частой причиной смертности детей в России. Дорожно-транспортные происшествия можно считать целой эпидемией нашего тысячелетия, добавила она.

«Вы абсолютно правильное слово использовали, это именно эпидемия», — отметила Вуйнович. 

По ее словам, согласно статистике причин смерти, до пяти лет больше всего детей в мире погибает от инфекционных заболеваний, а от 5 до 14 лет — от травм. При этом более половины смертельных травм получены именно в результате ДТП.

Представитель ВОЗ отметила, что благодаря системной работе снижается число гибели детей-пешеходов. Однако в случае с пассажирами ситуация не меняется. По ее словам, часто дети получают фатальные травмы в тех ДТП, где взрослые получают средние травмы.

В ВОЗ сравнили детскую смертность в ДТП с масштабами эпидемии 

На прошлой неделе «Газета.ру» сообщала, что, по данным Госавинспекции, с начала года на дорогах России погибли около 15 тыс. человек в 136 тыс. аварий. Пострадавшими числятся более 174 тыс. человек. В прошлом году число погибших превысило 19 тыс. человек.

Автор: Олеся Волкова
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