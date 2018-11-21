В РФ садоводы заплатят неустойку за отказ оплачивать ремонт дорог

Москва, 21 ноября. В Госдуме РФ рассмотрят пакет поправок в закон о садоводстве, предусматривающий государственную поддержку в развитии инфраструктуры на территории дачных хозяйства.

Власти могут поддержать дачные хозяйства страны, оказав помощь в строительстве на их территории дорог и инженерной инфраструктуры, но садоводам, не желающим оплачивать содержание имущества общего пользования, придется платить неустойку. Соответствующие поправки к закону о садоводстве, как сообщает «Парламентская газета», будут вынесены на рассмотрение в Госдуме 21 ноября.

Напомним, что новый закон о садоводстве и огородничестве вступает в силу с января будущего года. В его нынешней редакции подразумевается, что садовые и огороднические товарищества получат поддержку из бюджета, но средства могут быть направлены лишь на строительство инфраструктуры, связанно с тепло- и электроснабжением, водой, газом и т.д.

Между тем, дачникам, по мнению инициатора поправок, сенатора Андрея Кутепова, необходима и другая инфраструктура — транспортная и социальная. Кутепов предлагает разрешить местным и региональным властям финансирование таких проектов на территории товариществ и объединений дачников.

Параллельно Кутепов предлагает ужесточить ответственность для тех, кто не желает платить за приобретение, ремонт и содержание объектов общего пользования, к которым относятся и дороги. Как подчеркивает автор законопроекта, при его подготовке он учитывал мнение всех заинтересованных сторон и предложения властей субъектов РФ, а также региональных объединений дачников и садоводов.

Закон о садоводческих и огороднических товариществах был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле прошлого года. Как сообщает «Газета.ру», документ регулирует отношения, касающиеся имущества общего пользования, предоставления садовых и огородных земельных участков, формы и порядок поддержки ведения садоводства и огородничества органами государственной власти и органами местного самоуправления