Саакашвили объявил себя малоимущим

Тбилиси, 21 ноября. Бывший президент Грузии и экс-руководитель одесской областной администрации Михаил Саакашвили заявил, что на его счета и недвижимость членов его семьи наложен арест. Он добавил, что его активы существенно меньше, чем у грузинских депутатов.

«Я человек, который почти девять лет был президентом и не имею ничего. У меня в десять раз меньше имущества, чем у Беселии и Сесиашвили (депутаты парламента Грузии — Прим. ФАН), несмотря на то, что меня знает весь мир», — заявил Саакашвили.

Он рассказал, что на его имущество в Грузии наложен арест, включая недвижимость и счет его покойной бабушки, а также его матери.

Напомним, что имущество Саакашвили в Грузии было арестовано по решению Главной прокуратуры страны. Сам политик покинул страну сразу после инаугурации нового главы государства в ноябре 2013 и больше на родину не возвращался.

Ранее издание «ФедералПресс» приводило слова Саакашвили, который предположил, что украинского президента Петра Порошенко в будущем ждет тюрьма.