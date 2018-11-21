Госдеп заявил американскому суду об отказе РФ участвовать в деле о «вмешательстве»

Вашингтон, 21 ноября. Госдепартамент направил в американский суд документ, согласно которому Россия отказать принимать участие в рассмотрении иска Демократической партии США о так называемом «вмешательстве в выборы». Об этом говорится в документах суда.

Как ранее заявил российский МИД, осуществление судами США юрисдикции в отношении РФ по данному делу является нарушением международного права. В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что Россия не давала и не имеет в виду давать согласие на разбирательство данного дела в судах США.

Напомним, что национальный комитет Демократической партии США подал в суд на правительство России, главное управление российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и предвыборный штаб Дональда Трампа. В исковом заявлении их обвиняют в хакерских атаках в 2015 и 2016 годах, а также сговоре с целью нанесения ущерба демократам и продвижению Трампа.

Россия неоднократно опровергала обвинения в свой адрес, связанные с якобы имевшим место вмешательством в выборы в США.