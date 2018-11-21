Экс-депутат Рады назвал «европейскую жадность» причиной обнищания Украины

Москва, 21 ноября. Украинский общественный и политический деятель, народный депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров, говоря о последствиях Майдана в 2014 году, заявил, что европейская жадность породила обнищание Украины. Соответствующее заявление прозвучало в прямом эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Европейская жадность породила украинскую бедность», — подчеркнул член Коммунистической партии Украины.

Европейцы «столько боролись за Украину», а в итоге отвернулись от нее, отметил Килинкаров.

Он обратил внимание на то, что Украина образца 2013 года была достаточно привлекательной страной, ее экономика и уровень жизни население демонстрировали рост. Именно поэтому «развернулась борьба за влияние за Украину», сказал Килинкаров.

По его словам, первоначально ЕС расценивал Украину как проект, в который можно вкладывать свои ресурсы и впоследствии получить огромную прибыль. После Майдана, как отметил Килинкаров, люди обнищали, покупательская способность упала, в чем убедились в ЕС.

«Теперь возникли только проблемы, которые нужно решать, а вкладывать они не готовы свои финансовые ресурсы. Им это абсолютно на сегодняшний день не нужно», — считает украинский чиновник.

Килинкаров также не стал отрицать, что Украина сама в большей степени пострадала от антироссийских санкций.

Напомним, на Украине продолжается экономический кризис, выбраться из которого Киев планирует с помощью кредитов от Международного валютного фонда. Без очередного транша от фонда Украине грозит дефолт.