Новый смартфон от Samsung будет иметь сразу шесть камер

Москва, 21 ноября. В следующем году Samsung представит новую линейку Galaxy S10, флагман которой будет поддерживать 5G и иметь сразу шесть камер.

Корпорация Samsung готовится удивить всех любителей мощных гаджетов — в будущем году потребителям будет представлена новая линейка смартфонов в четырех разновидностях. 2019-й год станет юбилейным, 10-м с момента появления на рынке Samsung Galaxy, и новинка появится под названием Galaxy S10.

Как сообщают представители южнокорейской компании, они рассчитывают «поразить потребителей» — флагман Galaxy S10, имеющий рабочее название Beyond X, будет иметь увеличенный экран и сразу шесть камер! Четыре из них — на задней панели и две «селфи-камеры». Разработчики обещают, что такое решение позволит делать фотографии более высокого качества.

Beyond X обещает быть не только «глазастым», но и поддерживать скоростной обмен данными в сетях поколения 5G. Новинку планируют представить в США и Южной Корее в феврале будущего года.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Samsung анонсировали выпуск «гнущегося» смартфона с двумя гибкими экранами.