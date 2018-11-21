Спецпрокурору Мюллеру передали показания Трампа по «российскому делу»

Вашингтон, 21 ноября. Письменные показания президента США Дональда Трампа по «российскому делу» были переданы вместе с другими документами спецпрокурору Роберту Мюллеру, сообщил адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани.

В письменном заявлении Джулиани уточняется, что Мюллер «получил доступ к более чем 30 свидетелям, 1,4 млн страниц [различных] материалов и теперь письменным ответам президента на вопросы».

«Пришло время завершить это расследование», — подчеркнул Джулиани.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, на прошлой неделе Трамп заявил, что «легко ответил» на вопросы спецпрокурора. По его словам, «это были не очень сложные вопросы». По данным СМИ, вопросы Мюллера касались предполагаемого сговора помощников Трампа с представителями РФ.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на западные СМИ сообщала, что в администрации США обеспокоены приближающимся завершением расследования Мюллера. Политиков тревожит то, что спецпрокурор после продолжительного периода затишья в ближайшее время может представить заключительные выводы и обвинительное заключение по делу о «российском вмешательстве».