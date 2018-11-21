Пьяные за рулем должны проходить курс лечения — ВОЗ

Москва, 21 ноября. Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович предложила лечить тех, кто попался за рулем с алкоголем в крови.

Несмотря на то, что в России в последнее время ужесточается законодательство в отношении пьяных водителей, проблема по-прежнему остается актуальной. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. По словам эксперта, в стране большое количество людей, страдающих алкогольной и наркозависимостью, регулярно садятся за руль. Как отметила Вуйнович, если у водителя есть официальный диагноз «алкоголизм», его нужно лишать прав на вождение и лечить. Но есть и множество тех, кто не страдает этим заболеванием, но водит «под градусом» в единичных случаях.

«Алкоголик, зная о своем заболевании, возможно, как раз не будет садиться за руль. А те, которые думают: я это сделал один раз, — не осознают опасности и совершают больше ДТП», — заявила эксперт.

По мнению представителя ВОЗ, необходимо принять такие меры, чтобы автолюбители «боялись» выезжать на дорогу, даже если выпили совсем немного.

«Если человек за рулем совершил ДТП и у него обнаружили высокий уровень алкоголя в крови, должна проводиться процедура, в ходе которой у него забираются права, он проходит обследование. Или должен пройти через курс лечения, или снова откладывается возвращение его прав», — предложила Вуйнович.

По словам медика, такая практика широко применяется во многих странах мира и в ВОЗ готовы помочь внедрить ее в РФ.