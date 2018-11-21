Встречавшийся с Порошенко митрополит УПЦ отказался поддерживать автокефалию

Киев, 21 ноября. Митрополит Винницкий и Барский Симеон, ранее отказавшийся подписывать решение Собора епископов УПЦ и встречавшийся с президентом Украины Петром Порошенко, передумал поддерживать автокефалию и заявил, что решение Собора обязательно для всех.

Синод канонической УПЦ 13 ноября заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Как сообщает пресс-служба УПЦ, Симеон «считает решение, которое отказался в свое время подписать, «обязательным для всех иерархов, клириков и верующих Украинской православной церкви». Подчеркивается, что архиерей будет выполнять решение собора епископов от 13 ноября.

Большая встреча с архиереями канонической церкви состоялась в Киево-Печерской лавре. На встречу был приглашен и Порошенко. Однако тот параллельно провел закрытую встречу с тремя представителями УПЦ, среди которых был Симеон. Пресс-служба главы Украины тогда заявляла, что присутствующие на встрече священнослужители приняли решение поддержать автокефалию.

Украинские СМИ со ссылкой на источники утверждали, что Порошенко предложил Симеону стать «правой рукой» будущего главы создаваемой в стране новой «автокефальной церкви».

Напомним, В середине октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украине, а также снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Синод РПЦ в ответ объявил о разрыве общения с Константинополем. Как сообщала «Газета.Ru», Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей 3 ноября в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

В конце октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о глобальном заказе на разрушение РПЦ. Как сообщал ФедералПресс, патриарх отметил, что трагедия Украины выходит за границы политики и «имеет мистическое измерение».

В понедельник стало известно, что «объединительный собор» украинских православных церквей запланирован на декабрь текущего года. Окончательную дату огласят в рамках заседания Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября.