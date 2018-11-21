ООН раскритиковал Латвию за ущемление прав русского меньшинства

Москва, 21 ноября. Международные организации, включая ООН, крайне редко выражают какую-либо озабоченность положением русского меньшинства в Прибалтике. Намного больше эмоций у иностранных дипломатов вызывает защита прав ЛГБТ-меньшинств в Эстонии, Латвии и Литве.

Тем не менее, ситуация с национальными меньшинствами в трех прибалтийских странах периодически становится темой для обсуждения в международных организациях. Так, докладчики ООН по делам меньшинств Фернан де Варенн, по свободе слова Дэвид Кей и по праву на образование Кумбу Боли Барри обратились к латвийскому руководству еще в начале года. Они подготовили письмо, в котором выразили озабоченность тем, что власти Латвии искореняют образование на русском языке.

В ответ на письмо министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что латвийская реформа образования, предусматривающая перевод школ нацменьшинств на латышский язык, «соответствует международным обязательствам государства».

Докладчиков ООН данный ответ не удовлетворил, и они направили Риге второе письмо, в котором напомнили, что запрет на использование языков нацменьшинств на школьных занятиях и на экзаменах прямо нарушает права на обучение. Кроме того, введенный Латвией в этом году запрет на преподавание на других языках даже в частных вузах нарушает автономию частных учебных заведений.

Как отметил юрист Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин, этой осенью ЛКПЧ направил доклад экспертам ООН по правам человека. Выраженная докладчиками ООН озабоченность, по его словам, это уже немалое достижение в дипломатической сфере.

Совет Европы также подвергал Латвию критике за политику, которую она проводит в отношении 35% своего населения. Особое недовольство у СЕ вызвали инициативы, направленные на продвижение латышского языка.

Тем не менее, отмечается, что критики со стороны ООН и СЕ может быть недостаточно. На все комментарии Латвия однообразно отвечает, что страна была «незаконно оккупирована» Советским союзом, а, следовательно, «потомки оккупантов» не могут рассчитывать на автоматическое получение гражданства. Кроме того, власти Латвии заявили, что их страна является единственным местом в мире, где может быть гарантировано существование и развитие латышского языка.

Местные правозащитники пытались искать помощи у американских властей, апеллируя к инциденту с Александром Солженицыным, пишет газета «Взгляд».

«Когда Советский Союз лишил гражданства одного Солженицына, возмутился весь демократический мир. Когда Латвия (как и соседняя Эстония) лишила гражданства сотни тысяч людей, к сожалению, Запад хранил молчание. Но мы верим, что давно уже пришло время для ведущих американских политиков сказать: «Сейчас мы все неграждане Латвии!», – гласило одно из писем, отправленных на адрес высших госчиновников США.

Однако американских президентов, как Обаму, так и Трампа во время встреч с прибалтийскими коллегами интересовало положение местных представителей ЛГБТ. Ситуация с правами русского нацменьшинства в Прибалтике во время этих встреч не поднималась.