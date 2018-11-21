Неприкрытый шантаж: эксперт отреагировал на слова главы «Победы» о смешных габаритах ручной клади

Москва, 21 ноября. Юрист Алексей Цванидзе прокомментировал идею генерального директора авиакомпании «Победа» Андрея Калмыкова уменьшить габариты ручной клади до «смешных». По мнению эксперта, это неприкрытый шантаж российской власти и правосудия.

Как отметил Цванидзе, угрожая уменьшить габариты, недовольный решением суда Калмыков пытается настоять на своем

«Российская судебная система такого не любит», — подчеркнул юрист.

По его словам, из-за такого давления может произойти противоположный результат. Кроме того, оно помешает и другим авиаперевозчикам.

Не исключено, что «Победа» может пожалеть о своих требованиях после того, как Минтранс, вероятно, сделает единый габарит для всех..

«Ведь таким образом они [«Победа»] подставят и других перевозчиков, в том числе и лоукостеры западных компаний», — резюмировал Цванидзе.

Напомним, накануне Верховный суд России отклонил требование авиакомпании «Победа» сократить размеры бесплатной ручной клади.