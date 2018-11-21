Российская сборная уступила шведской в матче Лиги наций

Стокгольм, 21 ноября. Поражением российской команды завершилась встреча со шведской сборной в рамках матча Лиги наций УЕФА в группе 2. Шведские футболисты обыграли россиян со счетом 2:0.

Матч прошел в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена». Игру судил французский судья Бенуа Бастьен.

Первый тайм российская сборная играла в обороне. Несмотря на слаженную игру, переданная противнику инициатива дала о себе знать и на 41-й минуте после подачи Аугустинсона от угла поля россияне не сумели выбить мяч из своей штрафной. В этот момент Виктор Линделев подобрал мяч и поразил российские ворота с 10 метров.

Второй тайм запомнился несколькими голевыми моментами, которые удалось создать российской сборной – например, Дзюбе на 65-й минуте, однако открыть счет россиянам так и не удалось. В то же время, Маркус Берг на 72-й минуте принес еще одно очко своей команде, пробив в центр штрафной.

Таким образом, шведская команда занимает первое место в таблице Лиги B группы 2.