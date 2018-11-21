В «Фантастических тварях» обнаружили плагиат на советские фильмы

Москва, 21 ноября. Новый фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» имеет ряд заимствований из двух советских кинофильмов, считают сибирские ученые. По их мнению, фантастическая драма режиссера Дэвида Йейтса имеет сюжетные сходства с фильмами о приключениях Алисы Селезневой по книгам Кира Булычева — «Гостья из будущего» (1985) и «Лиловый шар» (1987).

К такому выводу специалисты пришли благодаря их собственной разработки — программному комплексу «Антиплагиатор».

По словам замдиректора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгения Гарина, во второй части британо-американской франшизы мысли читает персонаж — телепат Куини. При этом в роли артефакта в «Гостье из будущего» выступает прибор для чтения мысли — миелофон. Главные волшебники в двух произведениях появляются в самый последний момент, в обоих фильмах есть волшебный шар и сцены преследования. Кроме того, одну из героинь по сюжету «Фантастических тварей-2» кусает водяной дракон, а в «Гостье из будущего» крокодил прикусывает руку Алисе, сообщает издание «Российская газета».

Напомним, ранее сообщалось, что в первый день проката вторая часть «Фантастических тварей» собрала 85% выручки всех российских кинотеатров.