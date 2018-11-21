Политологи назвали женщин, способных занять кресло президента США в скором времени

Москва, 20 ноября. Политологи ожидают, что Белый дом уже в ближайшие годы возглавит женщина. И хоть у Дональда Трампа еще есть шансы пойти на второй срок, первая женщина-президент уже дышит ему в спину.

Промежуточные выборы в Конгресс США СМИ окрестили «триумфом меньшинств и женщин». По итогам голосования, 107 из 535 мест в Конгрессе США получили женщины. Впервые в палату представителей попали две мусульманки с палестинскими и сомалийскими корнями, а также представительница ЛГБТ-движения.

Как сообщил в интервью телеканалу «360» британский политолог Александр Меркурис, сегодня портрет типичного избирателя демократов выглядит как темнокожая молодая женщина с хорошим образованием, лояльно настроенная к ЛГБТ-движениям. Тогда как типичный республиканец представлен обеспеченным белым мужчиной около 40 лет.

Прошлый кандидат от демократов Хиллари Клинтон по разным причинам сошла с дистанции. По мнению Меркуриса, сегодняшние кандидаты являются противоположностью Клинтон. Они значительно более яркие и сильные.

«Это свежий воздух в политике США», — подчеркнул эксперт.

Среди самых заметных женщин – кандидатов на пост президента РФ политологи выделили несколько человек. В частности, речь идет о Камале Харрис. Она бывший прокурор и кумир феминисток. Ее называют идеальным кандидатом, ведь Камала Харрис еще и принадлежит к этническим меньшинствам.

Бывшая первая леди Мишель Обама также начинает прощупывать почву в предвыборной гонке. Ее книга «Становление» вышла на днях и уже стала бестселлером.

Элизабет Уоррен называют самой вероятной претенденткой на кресло президента. По словам Меркуриса, она «может стать неплохой альтернативой для Мишель Обамы».

Кирстен Джиллибранд с 2009 года раз за разом успешно выигрывает выборы в Сенат штата Нью-Йорк. Отличается сильной критикой в адрес действующего президента. Выступая ранее на ток-шоу, она намекнула, что рассматривает возможность участия в выборах главы Белого дома.