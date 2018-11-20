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Назван самый продаваемый смартфон октября

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Назван самый продаваемый смартфон октября

Москва, 20 ноября. Лидером онлайн-продаж в китайских магазинах техники в этом октябре стал смартфон Honor X8 от компании Huawei. Судя по отзывам покупателей, его популярность вызвана удачным сочетанием невысокой цены и подходящего функционала.

Смартфон Honor 8X имеет 6,5-дюймовый экран с разрешением 1080 x 2340 точек и плотностью пикселей 396 ppi. Внутри располагаются 4+64 Гб памяти, а его камера имеет разрешение 20 мегапикселей. Емкость аккумулятор составляет 3750 мАч.

В России данный смартфон продается примерно за 18 тысяч рублей. Отметим, что за третий квартал текущего года устройства Huawei в России заняли первое место по продажам среди смартфонов.

Автор: Анон Зарубин
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