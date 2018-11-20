Следователи выясняют, кто избил до полусмерти студента из Рязани

Рязань, 20 ноября. Следователи взяли под контроль дело об избиении студента Рязанского педколледжа, впавшего в кому. Показания свидетелей расходятся: одни сообщают о несчастном случае в ходе боксерского спарринга, другие рассказывают о серьезной драке.

В конце октября студента Рязанского педколледжа Алексея Дудкина в состоянии комы госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. В соцсетях появились версии о том, что же произошло с молодым человеком. Очевидцы рассказывали, что 16-летний Алексей якобы заступился за девушку и был до полусмерти избит пьяной компанией. При этом история обрастала подробностями. Писали, что участники конфликта долго не вызывали скорую. А когда на место в первый раз прибыли медики, то отказались госпитализировать лежащего без сознания юношу.

Делом заинтересовался Следственный комитет РФ. По версии следователей, молодые люди, которые вместе ходили на бокс, устроили спарринг в стенах общежития, где жили. В результате первокурсник получил закрытую черепно-мозговую травму и через некоторое время потерял сознание. По данным экспертов, битва проходила в перчатках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью человека».

Спустя некоторое время Алексей вышел из комы. Говорить он пока не может. Как сообщила «КП» мать пострадавшего Елена, ее сыну предстоит пройти длительную реабилитацию.

Елена отметила, что одногруппница сына сообщила ей, что Алексея избили. По ее словам, в колледже «было строго-настрого сказано молчать». Дядя Алексея Максим также сообщил изданию, что не верит в версию случившегося, которую следователи называют основной, поскольку студенты рассказывали, что «избивал его не один человек». В общежитии, где проживал молодой человек, сообщили, что никакой драки не было и в помине.

Старший помощник руководителя СК РФ по Рязанской области Анжелика Евдокимова сообщила, что следователи опросили более ста свидетелей. Подтвердилась информация о том, что скорая забрала студента из собственной комнаты в общежитии. По ее словам, когда приехала реанимационная бригада, первая бригада медиков по-прежнему находилась на месте.