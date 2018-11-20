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Суд вынес обвинительный приговор бывшей жене Джигарханяна

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Суд вынес обвинительный приговор бывшей жене Джигарханяна

Москва, 20 ноября. В отношении бывшего директора театра под руководством Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской был вынесен обвинительный приговор. Мировой суд признал ее виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Цымбалюк-Романовскую обвинили в том, что она установила скрытую камеру в рабочем кабинете своего бывшего мужа Армена Джигарханяна и вела за ним наблюдение. Видеозапись с этой камеры была продемонстрирована в эфире одного из российских телеканалов.

Как пишет «Комсомольская правда», Цымбалюк-Романовскую приговорили к 200 часам обязательных работ, а также обязали выплатить бывшему мужу 200 000 рублей.

По словам адвокатов Цымбалюк-Романовской, защиты была готова к подобную решению суда, однако проигравшей стороной  она себя не считает и намерена подавать апелляцию, пишет агентство «Ридус».

Автор: Антон Зарубин
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