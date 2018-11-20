Крым бьет рекорды: спрос на новогодний отдых на полуострове вырос на 20%

Симферополь, 20 ноября. Спрос на отдых в Крыму на новогодние праздники в этом году увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Волченко в интервью ТАСС отметил, что впервые один из ведущих российских туроператоров продлил чартерные программы на осенне-зимний период. Спрос на отдых в Крыму в предстоящие праздники превышает прошлогодний более чем на 20%. По его словам, «глубина продаж достигает января 2019 года».

При этом министр уточнил, что первые новогодние туры в Крым начали бронировать еще летом.

В этом году на полуострове побывали туристы из 132 стран. В 2018 году Крым побил рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период: здесь отдохнули более 6 млн туристов.

О рекордных данных по численности туристов ранее сообщал глава республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, передавала «Газета.ру», с начала года на крымских курортах отдохнули более 6 млн человек, что почти на 30% превышает показатели за аналогичный период 2017 года.

Как сообщал Пятый канал в середине октября, в этом году Россия бьет рекорды популярности среди иностранных туристов: страну посетили 90 млн жителей других государств. Столь высокие данные специалисты получили впервые за 10 лет.