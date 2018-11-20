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Украина

Шесть отделений «Оппозиционного блока» поддержали новую политическую силу на Украине

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Шесть отделений «Оппозиционного блока» поддержали новую политическую силу на Украине

Киев, 20 ноября. Шесть отделений украинской партии «Оппозиционный блок» объявили о своей поддержке объединения «Оппозиционная платформа ― За жизнь». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как сообщается, что Кировоградская, Сумская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская и Киевская областные организации объявили, что поддержат новую политическую силу и считают создание депутатской группы «Оппозиционная платформа ― За жизнь» в Раде правильным шагом.

Глава Сумской областной организации «Оппозиционного блока» Александра Стрельченко подчеркнул, что оппозиция в стране должна объединяться, придерживаться своих принципов и противостоять антинародным действиям властей.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что фракция «Оппозиционный блок» в украинской Раде исключила из своего состава депутата Юрия Бойко.

Автор: Антон Зарубин
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