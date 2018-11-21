Федеральное агентство новостей подало в суд на Facebook, чтобы отстоять свободу слова

Санкт-Петербург, 20 ноября. Юристы международной юридической компании Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. (WTP), нанятые Федеральным агентством новостей (ФАН) для защиты своих интересов, 20 ноября подали иск к Facebook по месту юридической ответственности компании, то есть в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния (город Сан-Франциско, США).

Вести это дело будет старший юрист компании WTP Деннис Бойл. В сообщении для прессы Деннис Бойл заявил следующее: «20 ноября 2018 года Федеральное агентство новостей, Inc. подало иск против Facebook, Inc. в юрисдикции США в Окружной суд Северного округа Калифорнии. Федеральное агентство новостей — это российское новостное агентство, публикующее новости для русскоязычных пользователей. В апреле этого года Facebook удалил учетную запись Федерального агентства новостей. Таким образом Facebook создал препятствия для десятков тысяч пользователей ФАН, читающих новости этого агентства в новостной ленте Facebook».

В иске утверждается, что Facebook принудительно удалил учетную запись Федерального агентства новостей, притом, что она соответствует условиям обслуживания Facebook, опубликованным на сайте. В иске также утверждается, что Facebook нарушил закон о свободе слова в отношении Федерального агентства новостей и дискриминировал Федеральное агентство новостей по национальному происхождению».

«Свобода слова закреплена в Первой поправке Конституции Соединенных Штатов Америки. Из-за своего доминирования на рынке Facebook действует как общественное предприятие, обладающее монопольными полномочиями лишить ФАН и его читателей этих очень важных прав. В иске также утверждается, что Facebook занимается цензурой контента в нарушении Конституции США. Речь идет о свободе слова. Ни одна компания или организация не должны иметь возможности задушить новости», — также сообщил ФАН Деннис Э. Бойл, старший адвокат компании Whiteford, Taylor & Preston L.L.P., расположенной в Вашингтоне, округ Колумбия.

Напомним, 3 апреля 2018 года руководство американской социальной сети Facebook пошло на беспрецедентный шаг, заблокировав аккаунт Федерального агентства новостей без объяснения причин. В результате этой незаконной блокировки значительное число российских подписчиков оказались лишены доступа к информации ФАН. Попытки добиться объяснений, почему были заблокированы страницы нашего издания, успехом не увенчались — администрация Facebook отказалась идти на контакт с ФАН. Налицо откровенное нарушение свободы слова, пренебрежение декларируемыми в самих США принципами равноправия СМИ – детище Цукерберга проявило себя во всей красе. При этом сам Цукерберг признал, что блокировка российских аккаунтов, включая аккаунт ФАН, была сделана под давлением американских спецслужб. По сути ФАН блокировали только за то, что это российское СМИ.

Федеральное агентство новостей обратилось к российским государственным структурам с просьбой разобраться в произошедшем. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова в комментариях журналистам прямо заявила, что блокировка ФАН Facebook — это проявление цензуры и очередная атака на Российскую Федерацию и по-настоящему независимые от Запада СМИ.

«Очевидно, что произошедшая блокировка последовала в русле антироссийской кампании, зачистки информационного пространства от альтернативной информации под предлогом мнимого вмешательства РФ в выборы США. Странно, что руководство соцсетей, пропагандирующих открытость, начинает применять откровенно тоталитарные методы контроля, цензурирование на основе сомнительного критерия», — заявила Захарова.

В действиях администрации Facebook многие политики и юристы усмотрели нарушения российских законов, в частности, закона «О защите конкуренции», запрещающего злоупотребление доминирующим положением.

В Совете Федерации в свою очередь назвали блокировку наградой за хорошую работу и объективное освещение происходящего в России и мире.

«Я считаю, что мы вообще должны бойкотировать Facebook и не иметь с ним никаких отношений. У нас есть наши социальные сети, я считаю, что надо работать в наших соцсетях. Тем более мы уже прекрасно понимаем и знаем, что Facebook откровенно следит за своими пользователями. Если они забанили конкретно ваше информагентство, мне кажется, что если это делает Facebook, то это своеобразная награда, оценка вашей работы — значит, вы прекрасно работаете на благо нашего отечества, государства», — отмечал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов призвал жестко наказать Facebook за блокировку аккаунтов российских СМИ.

«РКН может уже сейчас выступить с предупреждением о блокировке Facebook и предложить Цукербергу не нарушать право СМИ на свободу распространения информации», — написал депутат ГД на своей странице в Facebook.

Роскомнадзор направил в Facebook обращение, в котором потребовал пояснить позицию компании в связи с блокировкой страниц ряда российских СМИ.

«Роскомнадзор направил в Facebook официальный запрос с требованием пояснить позицию компании в связи с фактом ограничения доступа к ряду аккаунтов российских СМИ в одноименной социальной сети, а также в принадлежащем компании Facebook сервисе Instagram», — говорилось в сообщении надзорного органа.

К сожалению, российские государственные органы не смогли восстановить справедливость и добиться разблокировки нашего аккаунта. В связи с этим ФАН решило бороться за свободу слова собственными силами. В сентябре 2018 года редакция наняла одну из крупнейших международных юридических компаний Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. (WTP), чтобы заставить Facebook прекратить незаконные блокировки, которые направлены на вмешательство во внутреннюю политику Российской Федерации. Ведет это дело старший юрист компании Деннис Бойл.

Действия Facebook будут рассмотрены по месту юридической ответственности компании, то есть Федеральным окружным судом округа Северная Калифорния (город Сан-Франциско). Как считают наблюдатели, процесс станет показательным: весь мир сможет увидеть, как работает самый демократичный суд. Если в Соединенных Штатах закон действительно является важнейшей ценностью, то аккаунт ФАН должен быть восстановлен. Если этого не произойдет – что ж, и тут все ясно, значит, политика для американского правосудия — доминанта куда более важная, чем базовые человеческие права и свободы.

Федеральное агентство новостей – первое российское СМИ, которое вступило в борьбу с произволом американских компаний, используя для этого все законные способы, в соответствии с международным и американским законодательствами. Если ФАН выиграет суд, американскому монополисту придется считаться с российскими пользователями, их интересами, мнениями и потребностями. ФАН выступает против политической цензуры в соцсетях и за равные права и возможности для всех участников виртуальной дискуссии, в том числе политической.

Важное обстоятельство: законы Российской Федерации прямо запрещают цензуру. Но поскольку у Facebook нет представительства в нашей стране, администрация этой сети считает, что может игнорировать российское законодательство.

Федеральное агентство новостей возмущает нарушение российских законов западными монополистами: именно поэтому мы обратились в американский суд, требуя правосудия, которого мы заслужили.

Убеждены, что России необходимо использовать все средства для противодействия политике вмешательства иностранных интернет-компаний в ее внутренние дела. В противном случае Интернет рискует превратиться в площадку для одной доминирующей точки зрения — западной.