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Российский космонавт рассказал, как на борту отметят юбилей МКС

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Российский космонавт рассказал, как на борту отметят юбилей МКС

Вашингтон, 20 ноября. Экипаж Международной космической станции во вторник отметит 20-летие МКС ужином со свежими фруктами. Об этом сообщил во время видеомоста российский космонавт Сергей Прокопьев.

По словам Прокопьева, круглую дату будут отмечать за совместным ужином.

«У нас пришло два грузовика с подарками от семей, от наших друзей. У нас есть свежие фрукты, мы обязательно попробуем все эти подарки, и это будет для нас определенным праздником», — рассказал космонавт.

Во время ответа на вопрос о предстоящем празднике, который прислала юная жительница США, немецкий астронавт Александр Герст пустил в «полет» в невесомости пластмассовую свечу. Прокопьев добавил: «Dinner with candle» (Ужин со свечей).

Двадцатого ноября 1998 года Россия вывела на орбиту первый блок МКС, этот день считается днем рождения станции, сообщала «Газета.ру». Обитаемой станция стала только спустя два года после начала строительства: 2 ноября 2000 года к ней пристыковался космический корабль «Союз ТМ-31» с экипажем первой долгосрочной экспедиции. В состав экипажа МКС-1 входили российские космонавты Юрий Гидзенко, Сергей Крикалев и американский астронавт Уильям Шеперд.

Сейчас на борту МКС, помимо Прокопьева, находятся астронавт США Серена Ауньон-Чанселлор и астронавт ЕКА из Германии Александр Герст.

В настоящее время МКС весит, как грузовой поезд, а ее площадь размером с футбольное поле, передавал Пятый канал. За время существования станции в составе экипажа побывали больше 200 космонавтов из 18 стран мира.

Автор: Олеся Волкова
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