Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: «пострадавших» в Думе до сих пор не предъявили ― МО РФ

198
0 Оставить комментарий

Сирия: «пострадавших» в Думе до сих пор не предъявили ― МО РФ

Москва, 20 ноября. Пострадавшие в так называемом «инциденте с химоружием», который якобы имел место в сирийском городе Дума, до сих пор не показаны экспертам, СМИ или общественности. На этот факт указал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он напомнил, что организация «Белые каски», которая утверждала, что в результате «инцидента» погибли от 300 до 1700 человек, не привела никаких подтверждений своим словам.

«Но до сих пор не были предъявлены ни пострадавшие, которых должно быть как минимум в три раза больше, ни трупы людей, которые были в ходе того инцидента», ― отметил Кириллов в ходе пресс-конференции.

Напомним, что инцидент с «использованием химоружия», якобы имевший место в Думе 4 апреля, был использован США, Великобританией и Францией в качестве повода для ракетного удара по объектам в Сирии. Удар был нанесен до начала расследования произошедшего экспертами ОЗХО.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.