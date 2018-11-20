Сирия: «пострадавших» в Думе до сих пор не предъявили ― МО РФ

Москва, 20 ноября. Пострадавшие в так называемом «инциденте с химоружием», который якобы имел место в сирийском городе Дума, до сих пор не показаны экспертам, СМИ или общественности. На этот факт указал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он напомнил, что организация «Белые каски», которая утверждала, что в результате «инцидента» погибли от 300 до 1700 человек, не привела никаких подтверждений своим словам.

«Но до сих пор не были предъявлены ни пострадавшие, которых должно быть как минимум в три раза больше, ни трупы людей, которые были в ходе того инцидента», ― отметил Кириллов в ходе пресс-конференции.

Напомним, что инцидент с «использованием химоружия», якобы имевший место в Думе 4 апреля, был использован США, Великобританией и Францией в качестве повода для ракетного удара по объектам в Сирии. Удар был нанесен до начала расследования произошедшего экспертами ОЗХО.