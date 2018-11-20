Иск в суд на Facebook подан ФАН в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния, США

Санкт-Петербург, 20 ноября. Юристы международной юридической компании Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. (WTP), нанятые для защиты своих интересов Федеральным агентством новостей (ФАН), 20 ноября подали иск к Facebook по месту юридической ответственности компании, то есть в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния (город Сан-Франциско, США).

Вести это дело будет старший юрист компании WTP Деннис Бойл. В сообщении для прессы Деннис Бойл заявил следующее: «20 ноября 2018 года Федеральное агентство новостей, Inc. подало иск против Facebook, Inc. в юрисдикции США в Окружной суд Северного округа Калифорнии. Федеральное агентство новостей — это российское новостное агентство, публикующее новости для русскоязычных пользователей. В апреле этого года Facebook удалил учетную запись Федерального агентства новостей. Таким образом Facebook создал препятствия для десятков тысяч пользователей ФАН, читающих новости этого агентства в новостной ленте Facebook».

В иске утверждается, что Facebook принудительно удалил учетную запись Федерального агентства новостей, притом, что она соответствует условиям обслуживания Facebook, опубликованным на сайте. В иске также утверждается, что Facebook нарушил закон о свободе слова в отношении Федерального агентства новостей и дискриминировал ФАН по национальному происхождению.

«Свобода слова закреплена в Первой поправке Конституции Соединенных Штатов Америки. Из-за своего доминирования на рынке Facebook действует как общественное предприятие, обладающее монопольными полномочиями лишить ФАН и его читателей этих очень важных прав. В иске также утверждается, что Facebook занимается цензурой контента в нарушении Конституции США. Речь идет о свободе слова. Ни одна компания или организация не должны иметь возможности задушить новости», — сообщил ФАН Деннис Э. Бойл, старший адвокат компании Whiteford, Taylor & Preston L.L.P., расположенной в Вашингтоне, округ Колумбия.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей обратилось к российским государственным структурам с просьбой разобраться в произошедшем, однако российские государственные органы не смогли восстановить справедливость и добиться разблокировки нашего аккаунта. В связи с этим ФАН решило бороться за свободу слова собственными силами.

Федеральное агентство новостей – первое российское СМИ, которое вступило в борьбу с произволом американских компаний, используя для этого все законные способы, в соответствии с международным и американским законодательствами. Если ФАН выиграет суд, американскому монополисту придется считаться с российскими пользователями, их интересами, мнениями и потребностями. ФАН выступает против политической цензуры в соцсетях и за равные права и возможности для всех участников виртуальной дискуссии, в том числе политической.

При этом в редакции ФАН убеждены, что России необходимо использовать все средства для противодействия политике вмешательства иностранных интернет-компаний в ее внутренние дела. В противном случае Интернет рискует превратиться в площадку для одной доминирующей точки зрения — западной.

Подробнее о ситуации с блокировкой ФАН читайте здесь.