«Что тут сложного?»: в Орловской области жители разгребли свалку и построили на ее месте площадку для детей

Санкт-Петербург, 21 ноября. Жители трех улиц города Ливны Орловской области объединились, чтобы разобрать несанкционированную свалку и обустроить там детскую площадку правилам ГОСТа: из-за плотности застройки кварталов ребятам было просто негде играть.

«У нас на улице очень много детишек живет, — рассказала ФАН Нина Петровна Петрашова, зачинщица стройки. — У меня у самой двое внуков. Однажды я насчитала возле своего дома 42 детских велосипеда. Маленьких, и побольше – всяких. Детям же надо где-то играть, но у нас на улицах нет ни одной детской площадки. Вот так мы придумали построить себе площадку сами, всем миром».

Мысли о зоне детского отдыха вместо пустыря посещали жителей и раньше, но от администрации они получали только отказы. Недавно в Ливнах сменился глава, и молодой мэр Сергей Трубицын пошел навстречу жителям, когда они попросили разрешить им строительство на месте снесенного старого дома, где уже разрасталась стихийная свалка.

«Мэр новый, молодой, он не сидит на месте, — похвалила городское начальство Петрашова. — Благодарность ему от нас. И архитектор тоже молодой, Андрей Козлов. Хорошая команда собралась. Мы обратились в администрацию 3 июля, и уже 27 июля нам подписали заявление. И с 28 числа мы начали строительство. Надо было, конечно, еще в мае подать документы, поздновато мы спохватились. Но мы все равно успели. С 28 июля уже начали строить, а 16 ноября состоялось торжественное открытие. А 21 сентября нам батюшка площадку освящал, очень интересно было».

Надо отметить, что площадка построена в соответствии со всеми необходимыми нормативами. Общая площадь застройки составила около 280 квадратных метров. На огороженной территории есть все для игр и роста: качели, беседки, горки, тренажеры, карусели, теннисный стол и сухой бассейн. За время строительства Нине Петровне пришлось освоить массу профессий: от прораба до конструктора. Изначально единого проекта не было, все детали пришлось продумывать в процессе работы. Соседи долго решали, какое покрытие будет лучше, и в итоге подсмотрели в Интернете идею положить на землю универсальное зеленое покрытие в виде искусственной травы.

«Ребят попросили нарисовать эскизы, у соседей бригада есть, они конструировали, — рассказывает «зачинщица» стройки. — А красили сами девчонки. Забор заказывали и привозили с Воронежа. Вместо песка засыпали в песочницу пластмассовые шарики, и теперь у нас там сухой бассейн. И песок по ковролину не рассыпается. Сделали домик, качели, баскетбольный щит. Теннисный стол поставили, беседку, лавочки. Есть спортивный комплекс для детишек – тренажеры, турники, лесенки. Нашлись единомышленники, которые деятельно во всем приняли участие. Даже маленькие детишки делали, что могли. Ни одного человека не нашлось из соседей, который сказал бы «мне некогда, я не пойду».

Не остался в стороне и местный бизнес – кто-то подогнал бригаду рабочих для бетонных работ, кто-то подсобил материалами. Среди волонтеров нашлись и строители-ремонтники, и дизайнеры.

«Когда нам дали разрешение на строительство детской площадки, то указали, что нужно, какие параметры, какие ГОСТы, — вспоминают жители. — Этих указаний придерживались. Если что становилось непонятно – шли к городскому архитектору, Андрею Михайловичу Козлову или к строителям. Друзей много, город маленький, друг друга все знаем. Сами захотели – сами сделали. Идешь по улице, говоришь: «Ребята, пошли, там песок привезли!». А там семь КамАзов пришло. Мужики лопаты в руки, и вперед».

Кстати, очищали территорию от свалки граждане тоже самостоятельно. Подогнали частный трактор, все в него погрузили, вышли мужики с ломами и топорами, и все убрали.

«У нас же считай деревня, — комментирует Петрашова. — У кого трактора, у кого самосвалы. Все поселения рядом, знаем, куда обратиться, кого попросить. Помогут бетоном, кто опалубку делает – поможет по этой работе. И с площадкой так же. Что тут сложного? Собрались и сделали. Кто возил, кто с электрикой помогал, кто металл сваривал, у кого денег не было – что-то приносил нужное, что в доме находил».

Начали стройку жители Демократической улицы, а чуть позже их поддержали соседи с улицы Дзержинского и Красноармейской.

«Когда соседи увидели, что происходит, стали приходить, спрашивать, чем помочь, и включаться в работу, — пояснила Нина Петровна. — У нас ведь если народ поднимется – горы свернем. Дети родителями гордились, говорили: «Это мой папа строит!». Теперь все ребята могут вместе играть, а раньше так… кто у дома на качелях, кто на турнике. А общей большой площадки не было. Теперь все довольные. И не сорят, знают, каково эту площадку строить».

Называться идеологом проекта Нина Петровна категорически отказывается. Говорит, что в крайнем случае ее можно назвать зачинщиком.