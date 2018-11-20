В Госдуме объяснили, почему не стоит принимать ответных мер на новые санкции США 

Москва, 20 ноября. Никаких ответных мер на новые санкции США против двух российских компаний в связи с экспортом нефти в Сирию принимать не стоит, поскольку они не нанесут ущерба российской экономике, заявил первый замглавы экономического комитета Госдумы Владимир Гутенев.

США ввели санкции против российских компаний «Промсырьеимпорт» и Global Vision Group по подозрению в поставках нефти из Ирана в Сирию.

Гутенев выразил надежду, что данные компании «специализируются для осуществления таких товарных операций, по которым могут возникнуть санкционные меры».

«Думаю, что подобные шаги не принесут ущерба российской экономике», — оценил Гутенев, добавив, что не стоит принимать каких-либо ответных мер, «поскольку ущерба не будет».

Однако депутат отметил, что забывать такие недружественные шаги не стоит. А долг нужно будет вернуть, «когда будет благоприятная ситуация».

Под новые санкции США попали также иранская компания Tadbir Kish и шесть физических лиц, включая первого заместителя главы предприятия «Промсырьеимпорт» Андрея Догаева, сообщала «Газета.ру».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов, комментируя список, ранее заявил, что Россия продолжит поставлять нефть в Сирию в рамках договоренностей, несмотря на санкционное давление США.