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Дзюба выйдет на поле в матче Россия―Швеция

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Дзюба выйдет на поле в матче Россия―Швеция

Стокгольм, 20 ноября. В стартовом составе российской сборной в матче против Швеции на поле выйдет ее капитан Артем Дзюба. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Игра пройдет во вторник в Стокгольме в рамках матча группы 2 лиги В. В ходе матча решится судьба первого места. Отметим, что Дзюба был вынужден пропустить товарищеский матч против сборной Германии и присоединился к основному составу сборной России лишь в воскресенье.

Состав российской команды на ближайшую игру заявлен следующий: Андрей Лунев (вратарь), Владислав Игнатьев, Роман Нойштедтер, Далер Кузяев, Юрий Газинский, Георгий Джикия, Кирилл Набабкин, Алексей Ионов, Александр Ерохин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.

Со стороны Швеции стартовый состав такой: Робин Ольсен (вратарь), Микаэль Люстиг, Виктор Линделеф, Андреас Гранквист (капитан), Мартин Ольссон, Людвиг Аугустинссон, Себастьян Ларссон, Маркус Берг, Якоб Юханссон, Виктор Классон, Кристоффер Ольссон.

Автор: Антон Зарубин
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