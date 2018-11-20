Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Хама, Латакия и Алеппо

35
0 Оставить комментарий

Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Хама, Латакия и Алеппо

Алеппо, 20 ноября. Нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки зафиксированы в трех сирийских провинциях: Хама, Алеппо и Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За прошедшие сутки зафиксированы обстрелы пяти населенных пунктов провинции Латакия, населенного пункта Шукайдила провинции Алеппо и Абу-Дали провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской армии обнаружили большое количество оружия и боеприпасов в районе озера аль-Хуррия в центральной части провинции Эль-Кунейтра. 

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.