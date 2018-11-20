Алеппо, 20 ноября. Нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки зафиксированы в трех сирийских провинциях: Хама, Алеппо и Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За прошедшие сутки зафиксированы обстрелы пяти населенных пунктов провинции Латакия, населенного пункта Шукайдила провинции Алеппо и Абу-Дали провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской армии обнаружили большое количество оружия и боеприпасов в районе озера аль-Хуррия в центральной части провинции Эль-Кунейтра.