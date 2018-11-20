«Отпустите мою руку!»: турецкие СМИ опубликовали запись убийства Хашукджи

Анкара, 20 ноября. Турецкое издание Hürriyet опубликовало аудиозапись убийства журналиста Джамала Хашукджи, которой был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Судя по данной аудиозаписи, Хашукджи был заперт в блоке «А» саудовского консульства.

Hürriyet привело выдержки из данной аудиозаписи. В частности, в какой-то момент испуганный журналист закричал «Отпустите мою руку! Что вы себе позволяете?». Также журналистам удалось идентифицировать один из голосов тех, кто угрожал журналисту – он принадлежит полковнику разведки Махеру Абдулазизу Мутребе.

По данным издания, Мутребе регулярно сопровождает наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, обвиняемого в заказе убийства Хашукджи.

«Предатель! Ты будешь привлечен к ответственности!», — угрожал журналисту полковник.

Кроме того, журналистам удалось распознать его голос и в той части записи, которая была сделана в блоке «С», где располагается рабочий кабинет консула Саудовской Аравии. Судя по записи, пока совершалось жестокое убийство журналиста, из блока «С» были сделаны 19 телефонных звонков: Мутреб общался с советником наследного принца Саудом аль-Кахтани.

Помимо разговоров, на записи слышны звуки пыток и избиение. Судя по всему, расправа над журналистом длилась не менее 11 минут; затем запись обрывается. Не исключено, что в этот момент в консульстве были включены радиочастотные помехи.

Спустя некоторое время тишину прерывает голос 57-летнего инженера Мустафы аль-Моайни, который говорит «Странно надевать одежду человека, которого мы убили 20 минут назад». Напомним, что по данным следствия, он надел вещи журналиста и он, притворяясь убитым Хашукджи, покинул консульство. Отметим, что ухищрение не помогло, так как его выдала обувь – туфли убитого Хашукджи ему не подошли, и инженеру пришлось остаться в собственных кроссовках.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи, проживающий в США, пропал 2 октября после того, как зашел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Турции. Позже прокуратура Стамбула обвинила представителей Саудовской Аравии в убийстве журналиста и расчленении его трупа.