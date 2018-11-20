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Каламанов: Россия подготовит комплексный ответ на ситуацию в ОЗХО

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Каламанов: Россия подготовит комплексный ответ на ситуацию в ОЗХО

Гаага, 20 ноября. Россия подготовит комплексный ответ на ситуацию, которая сложилась в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил глава делегации РФ на 23-й Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) Георгий Каламанов.

В ходе конференции был принят проект бюджета ОЗХО на 2019 год, который также предусматривает расширение мандата ОЗХО. При этом участники конференции отклонили поправки, внесенные Россией и Ираном, направленные против увеличения бюджета организации. В рамках расширения мандата ОЗХО получит возможность назначать виновных в химических атаках.

«Я думаю, что Россия подготовит комплексный ответ на текущую ситуацию. Мы играли и играем особую роль в деятельности организации. Россия выполнила все свои обязательства при максимальных объемах в рамках программы, которая была в свое время», — сказал Каламанов.

В июне в ходе специальной сессии КГУ КЗХО было принято решение наделить ОЗХО атрибутивной функцией, которая дает организации право определять и назначать виновных в использовании химического оружия. Накануне постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что атрибутивный механизм в ОЗХО направлен против России и законных властей Сирии. По его словам, первым этапом атрибуции является свержение законных властей Сирии, после чего последует второй этап — универсальная атрибуция.

Автор: Артем Никулин
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