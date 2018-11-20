ФНС не собирается штрафовать самозанятых за неуплату налога в 2019 году

Москва, 20 ноября. ФНС на планирует применять штрафы по отношению к самозанятым гражданам за неуплату налога в 2019 году. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мишустин.

«На сегодняшний день подготовлен законопроект, который принят в Государственной думе, о проведении эксперимента в четырех регионах РФ - Москва, Московская область, Республика Татарстан и Калужская область – о новом режиме налога на самозанятых, или налога на профессиональный доход», ― рассказал Мишустин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным​​​.

Мишустин подчеркнул, что речь идет не об увеличении фискальной нагрузки, а введении возможности для самозанятых использовать новый налоговый режим. Глава ФНС обратился к Путину с предложением отказаться от штрафов для самозанятых в ходе следующего года.

Сообщается, что российский президент данную идею поддержал.

Напомним, что новый режим предусматривает введение налога в размере 4% для физических лиц и 6% ― для юридических лиц с доходов от реализации товаров, работ и услуг. НДФЛ в размере 13% в этом случае платить не нужно.