Россия представит ОЗХО данные о западных исследованиях по «Новичку»

Москва, 20 ноября. Россия подготовила данные об исследованиях, связанных с веществами типа «Новичок», на Западе, и намерена представить их техсекретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщил глава Департамента реализации конвенционных обязательств Минпромторга РФ Виктор Холстов.

Российская сторона провела работу по подготовке данных об исследованиях по данному типу вещества, которые представит организации. По словам Холстова, у РФ есть доказательства того, что Соединенные Штаты Америки выпускали все известные химикаты под именем «Новичок» как нервно-паралитические отравляющие вещества. Их запатентовали в 1980-х годах.

«Эти патенты существовали до конца 1990-х годов — то есть завершения разработки Конвенции и составления перечня запрещенных химикатов. Американцы эти химикаты скрыли, несмотря на то, что у них уже была полная информация, что это высокотоксичные отравляющие вещества», — рассказал ТАСС Холстов.

Напомним, в начале марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены с признаками отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Правительство Британии, не дожидаясь результатов расследования, обвинило в причастности к инциденту Россию, заявив, что было использовано вещество типа «Новичок», и использовали «дело Скрипаля» в качестве повода для введения новый антироссийских санкций.

Россия неоднократно отвергала обвинения, указывая на отсутствие фактов, и заявляла о готовности помощь в расследовании. Однако Лондон несколько месяцев держал это предложение без ответа, а затем Британия отказала Следственному комитету РФ в сотрудничестве.

В МИД РФ впоследствии подчеркнули, что Россия никогда не разрабатывала, не производила и не накапливала токсичные химикаты, известные на Западе под брендом «Новичок». Так в ведомстве прокомментировали появившиеся в западных СМИ «пропагандистские сюжеты». В министерстве обратили внимание, что ни в одном опубликованном материале не было представлено никаких доказательств данного утверждения, а авторы делают ставку на «искажение действительности и некомпетентные оценки».