Российские врачи развенчали миф о «заражении СПИДом» через оставленные в кинотеатрах иглы

Москва, 20 ноября. На электронную почту россиянам начали приходить сообщения, в которых описываются случаи якобы заражения СПИДом. Спам рассылают даже друзья и родственники, перепуганные данным фактом.

Сообщения приходят следующего содержания: в кинотеатрах неизвестные «оставляют в креслах иглы с ВИЧ» и записку с надписью — «ВЫ только что инфицировались СПИДом». Нетрудно догадаться, что в результате действий злоумышленников посетители кинозалов заражаются страшным заболеванием. В письмах россиян призывают быть внимательнее. Авторы таких писем ссылаются на заявление некоего «Центра по контролю за заболеваниями», который и приводит такую статистику.

Многие россияне восприняли эту информацию всерьез и начали распространять ее среди своих родных, близких и друзей, делая репосты в соцсетях.

Однако стоит отметить, что «Центра по контролю за заболеваниями» не существует. В московском «СПИД-центре» также сообщили, что заразиться этой болезнью от «специально спрятанной иглы» нельзя.

«Соответственно, если даже вы сядете на такую иголку, все, что случится — вы уколетесь, — рассказала журналистам врач-инфекционист. — Подобные сообщения нацелены на распространение паники».

Напомним, что заразиться СПИДом можно только через кровь ВИЧ-инфицированного, либо через сперму во время полового контакта. Заразиться через иглу ВИЧ можно только при учете того, что в шприце осталось достаточное количество свежей крови и она попала непосредственно вам в кровоток.

В «СПИД-центре» также подчеркнули, что до сих пор не поступало ни одного обращения от пострадавшего, заразившегося после укола иглой, передает издание News.ru.