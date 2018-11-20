МВД предложило давать гражданство РФ жителям Крыма, покинувшим его до 2014 года

Москва, 20 ноября. МВД РФ подготовило проект указа о незамедлительном предоставлении гражданства жителям Крыма, которые покинули полуостров до его присоединения к России. С таким заявлением выступила временно исполняющая обязанности начальника главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова.

«В проекте указа, который министерство подготовило, предполагается, что люди, которые родились в Крыму и выехали до 18 марта 2014 года, получают гражданство России, минуя все административные процедуры. Это было бы справедливо», — пояснила Казакова, в ходе заседания комитета Госдумы по делам СНГ.

Она указала на тот факт, что сейчас жители Крыма, возвращающиеся домой, не в состоянии получить гражданство России и де-факт становятся иммигрантами на собственной Родине.

Напомним, что в конце июня первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий возможность предоставления гражданства для граждан Украины, а также лиц без гражданства, которые постоянно проживали на территории Крыма до 18 марта 2014 года и вернувшихся на полуостров после его воссоединения с РФ.