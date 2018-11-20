Слуцкий: Запад пытается превратить ОЗХО в карательный орган

Москва, 20 ноября. Западные страны пытаются превратить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в карательный орган, который поможет легитимизировать постановочные химические атаки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутата подчеркнул, что наделение ОЗХО атрибутивной функцией, которая дает организации право определять и назначать виновных, является подменой мандата ООН.

«Из технической структуры западные страны пытаются сделать карательный орган, который, по их расчету, очевидно, поможет им легитимировать провокационный инструментарий – начиная от постановки фейковых химатак в Сирии, заканчивая «аферой века» с так называемым отравлением Скрипалей в Солсбери», — сказал Слуцкий.

Он также добавил, что в этом контексте является показательным отклонение инициативы России и Китая, которая предполагала создание международной группы экспертов для проверки законности атрибутивного механизма ОЗХО.

«Думаю, что все это уводит ситуацию от реального контроля за химразоружением в политическую плоскость, где стремление к гегемонии превалирует над интересами мира, стабильности и безопасности», — отметил Слуцкий.

Напомним, в июне в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия было принято решение о наделении ОЗХО правом устанавливать виновных в применении химического оружия.

Позднее РФ и КНР предложили создать международную группу экспертов для проверки законности данного, однако инициатива Москвы и Пекина была отклонена. Комментируя данное решение, постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин, заявил, что решения организации направлены на свержение законной власти в Сирии.