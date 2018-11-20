Киевский суд оставил Савченко под арестом до 23 декабря

Киев, 20 ноября. Жалоба адвокатов депутата Верховной рады Надежды Савченко, касающаяся решения суда об ее аресте до 23 декабря осталась неудовлетворенной. Соответствующее решение принял апелляционный суд Киева в этот вторник.

Как объявил судья, ведущий дело Надежды Савченко, было принято решение оставить ходатайство прокурора о содержании Савченко под стражей до 23 декабря этого года. Апелляционная жалоба адвокатов о смене меры пресечения была оставлена без удовлетворения.

Напомним, что решение Шевченковского районного суда Киева от 25 октября продлило арест Савченко до 23 декабря. Ее адвокаты, в свою очередь, просили смягчить ей меру пресечения и назначить домашний арест.

Савченко была лишена депутатской неприкосновенности 22 марта; позже ее задержали и перевили под арест. Ее обвиняют в «подготовке терактов в здании парламента и правительственном квартале».